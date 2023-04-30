В Госдуму внесли законопроект об обязательной отработке для выпускников-бюджетников

В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает ввести обязательную трехлетнюю отработку по специальности для всех учившихся на бюджете выпускников. Документ опубликован в электронной базе парламента.



«Государство выделяет значительные средства на финансовое обеспечение обучения в образовательных организациях. <...> Вместе с тем на уровне районных центров и муниципальных образований ощущается нехватка специалистов. В то же время молодые специалисты испытывают трудности с трудоустройством по завершении обучения», — так необходимость принятия законопроекта объясняют в пояснительной записке.

