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    В Госдуму внесли законопроект об обязательной отработке для выпускников-бюджетников

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    В Государственную думу внесли законопроект, который предлагает ввести обязательную трехлетнюю отработку по специальности для всех учившихся на бюджете выпускников. Документ опубликован в электронной базе парламента.

    «Государство выделяет значительные средства на финансовое обеспечение обучения в образовательных организациях. <...> Вместе с тем на уровне районных центров и муниципальных образований ощущается нехватка специалистов. В то же время молодые специалисты испытывают трудности с трудоустройством по завершении обучения», — так необходимость принятия законопроекта объясняют в пояснительной записке.

    Назначать место отработки предлагают специальной комиссии, работающей на базе учебного заведения. В том случае, если законопроект примут, каждый год не позднее 1 февраля в учебные заведения будут предоставлять план по отработкам, сформированный органами исполнительной власти по предложению государственных и муниципальных органов. Право на трудоустройство по месту жительства будут иметь только выпускники с первой или второй группой инвалидности, имеющие родителя или супругу с такой же группой инвалидности, беременные выпускницы и те, у кого есть дети в возрасте до трех лет.

    В случае отказа от назначенной отработки инициаторы предлагают обязать выпускников возместить затраты государства на его обучение.

    Госсовет Республики Татарстан внес проект в Госдуму 27 апреля. До 9 июня документ должна рассмотреть профильная комиссия нижней палаты парламента и вынести свое заключение.

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