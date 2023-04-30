В Будапеште в завершение мессы Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы. Об этом 30 апреля пишет ТАСС.



Понтифик воззвал к Богоматери и попросил защитить народы, «которые страдают». «Защити мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил… Посей в людских сердцах и правителей государств стремление к построению мира, чтобы дать молодым поколениям будущее, в котором нет войн и много колыбелек, а не могил», — сказал он.



Папа Римский не раз за минувший год выступал за скорейшие переговоры между Россией и Украиной и завершение конфликта. В том числе сообщалось, что Ватикан готов выступить посредником на переговорах и даже готов предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.

