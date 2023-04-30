    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 5

    2 м/с, зап

    759мм

    77%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Боевые действия

    Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы

    2053
    25 комментариев

    В Будапеште в завершение мессы Папа Римский призвал молиться за русский и украинский народы. Об этом 30 апреля пишет ТАСС.

    Понтифик воззвал к Богоматери и попросил защитить народы, «которые страдают». «Защити мученический украинский народ и народ русский, которые я тебе посвятил… Посей в людских сердцах и правителей государств стремление к построению мира, чтобы дать молодым поколениям будущее, в котором нет войн и много колыбелек, а не могил», — сказал он.

    Папа Римский не раз за минувший год выступал за скорейшие переговоры между Россией и Украиной и завершение конфликта. В том числе сообщалось, что Ватикан готов выступить посредником на переговорах и даже готов предоставить свою территорию в качестве нейтрального места для их проведения.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Комментарии 25

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    25
    close