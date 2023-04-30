Под Красноярском «Мерседес» не ушел от погони. Конец был огненным

Явно не так представлял себе начало майских праздников житель Красноярского края, решивший погоняться с полицейскими. Об этой истории 30 апреля рассказали в региональном ГУ МВД.
Днем в воскресенье в Манском районе на федеральной трассе Р-255 сотрудники ДПС попытались остановить водителя «Мерседеса», а тот лишь ударил по газам. Стражи порядка отправились за нарушителем. Но на 870 км «немец» задымился и сгорел, а его хозяин попал в руки тех, с кем не желал знакомиться.
В МВД отметили, что водитель не находился в состоянии опьянения, документы на машину у него при себе были. Мужчину привлекли к административной ответственности за невыполнение законных требований об остановке.