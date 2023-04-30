    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Небольшие дожди

    Ощущается как 4

    4 м/с, южн

    759мм

    81%

    Подробнее

    Пробки

    2/10

    usd80.51eur88.37

    Соседи попросили не шуметь. В Техасе разыскивают убийцу пятерых

    1810
    9 комментариев

    Жителя города Кливленд в Техасе разыскивают по обвинению в убийстве пятерых человек. Шериф округа рассказал журналистам, что мужчина открыл огонь после просьбы не стрелять во дворе, пишет The Guardian.

    По данным полиции, соседи попросили 38-летнего обвиняемого не шуметь и дать их ребенку поспать. Мужчина ответил, что это его собственность. Как уточнил шериф, на видеозаписях видно, как житель подходит к входной двери соседей с винтовкой. «Все, в кого стреляли, были расстреляны от шеи вверх, почти в стиле казни», — добавил он. Предположительно, убийца был пьян.

    Всего в доме находились 10 человек. Четверых из них нашли мертвыми на месте происшествия. Пятая — самая младшая жертва в возрасте 8 лет — умерла в больнице.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ5
    ПЕЧАЛЬ3

    Комментарии 9

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    9
    close