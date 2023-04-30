Соседи попросили не шуметь. В Техасе разыскивают убийцу пятерых

Жителя города Кливленд в Техасе разыскивают по обвинению в убийстве пятерых человек. Шериф округа рассказал журналистам, что мужчина открыл огонь после просьбы не стрелять во дворе, пишет The Guardian.



По данным полиции, соседи попросили 38-летнего обвиняемого не шуметь и дать их ребенку поспать. Мужчина ответил, что это его собственность. Как уточнил шериф, на видеозаписях видно, как житель подходит к входной двери соседей с винтовкой. «Все, в кого стреляли, были расстреляны от шеи вверх, почти в стиле казни», — добавил он. Предположительно, убийца был пьян.

