«Всё по плану, только план неважный». Матвиенко рассказала, какие отчеты чиновников ее раздражают

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила свое недовольство отчетами чиновников, которые пытаются представить ситуацию в лучшем свете. Об этом она сказала в интервью журналисту Павлу Зарубину.

«Конечно, меня раздражают отчеты, которые вошли в привычку у целого ряда руководителей: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё замечательно, всё у нас по плану». Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать», — заявила Матвиенко.



По словам Зарубина, так Матвиенко прокомментировала свое возмущение в ходе Совета законодателей тем, что в одном из петербургских военных медучреждений чрезмерно долго идет процесс оформления инвалидности. Сразу после этот вопрос спикер обсудила с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

