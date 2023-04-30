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    «Всё по плану, только план неважный». Матвиенко рассказала, какие отчеты чиновников ее раздражают

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    Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко выразила свое недовольство отчетами чиновников, которые пытаются представить ситуацию в лучшем свете. Об этом она сказала в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    ВЕСТИ / программа «Москва. Кремль. Путин»

    «Конечно, меня раздражают отчеты, которые вошли в привычку у целого ряда руководителей: «Всё хорошо, прекрасная маркиза, всё замечательно, всё у нас по плану». Только план неважный иногда. Так нельзя сегодня работать», — заявила Матвиенко.

    По словам Зарубина, так Матвиенко прокомментировала свое возмущение в ходе Совета законодателей тем, что в одном из петербургских военных медучреждений чрезмерно долго идет процесс оформления инвалидности. Сразу после этот вопрос спикер обсудила с министром здравоохранения Михаилом Мурашко.

    Матвиенко на Совете законодателей говорила о том, что врачи при оформлении инвалидности участников СВО вынуждены заполнять «огромные простыни документов». А гражданам, чтобы оформить инвалидность, «нужно все ноги износить», на что, по ее словам, уходит иногда больше полугода. Она попросила министра труда Антона Котякова решить проблему с лишней бюрократией. Свое возмущение она выразила после посещения Военно-медицинской академии в Петербурге.

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