Сотни людей пришли за бесплатной шавермой на юго-западе Петербурга. Аттракцион невиданной щедрости закончился дракой

Итогом промоакции кафе на юго-западе Петербурга стала драка в очереди за бесплатной шавермой. Об этом 30 апреля сообщает «Мегаполис». В Сети опубликовано видео с камер наблюдения.
Автор: «Мегаполис»
На ускоренных кадрах бесконечный поток людей тянется к точке на Красногородской улице. В какой-то момент несколько мужчин начинают драться на месте. Затем к кафе приезжает полицейская «Газель». О задержаниях пока не сообщается, «Фонтанка» запросила комментарий в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Судя по публикациям, открытие кафе состоялось в пятницу. В красносельских пабликах в тот день появились фото из эпицентра толпы. На снимках преимущественно подростки. Комментаторы сравнили акцию с раздачей блинов на лопате и пристыдили соседей за излишнее рвение заполучить бесплатную еду.