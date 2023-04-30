Премьер-министр Киргизии беспокоится, что беспилотные такси лишат работы мигрантов в Москве

Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров высказался о возможном распространении беспилотных такси в столице России. По его мнению, это может негативно отразиться на трудовых мигрантах. На опубликованный в киргизских СМИ комментарий Жапарова обратил внимание «Коммерсантъ».



«Это действительно чудо, но меня больше одолело беспокойство о возможных последствиях. <...> [Это] может привести к потере рабочих мест для многих наших граждан-мигрантов», — заявил Жапаров на форуме информационных технологий, который проходил в Бишкеке.

