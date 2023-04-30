Премьер-министр Киргизии беспокоится, что беспилотные такси лишат работы мигрантов в Москве

Председатель кабинета министров Киргизии Акылбек Жапаров высказался о возможном распространении беспилотных такси в столице России. По его мнению, это может негативно отразиться на трудовых мигрантах. На опубликованный в киргизских СМИ комментарий Жапарова обратил внимание «Коммерсантъ».
«Это действительно чудо, но меня больше одолело беспокойство о возможных последствиях. <...> [Это] может привести к потере рабочих мест для многих наших граждан-мигрантов», — заявил Жапаров на форуме информационных технологий, который проходил в Бишкеке.
Премьер поделился и личным опытом поездки в такси без водителя: «Ко мне подъехал автомобиль без водителя и перевез меня в нужное место. Во время короткого пятиминутного путешествия моя безопасность была в руках искусственного интеллекта». Как пишет 24.kg, Жапаров говорил о своем визите в кампус СберУниверситета в Москве.
Весной 2022 года российское правительство разрешило «Яндексу» использовать беспилотные такси в экспериментальном режиме. Такие автомобили могут курсировать только в определенных областях: на территории «Сколково», «Сириуса», в Ясенево и Иннополисе.