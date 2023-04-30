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    В Ломоносове водитель пожаловался полиции на пешехода, но в итоге сам попал на протокол

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    О курьезной истории, случившейся ночью в Петродворцовом районе Петербурга, рассказали в паблике «Дорожный инспектор» 30 апреля. В Ломоносове водитель сообщил полиции о навязчивом пьяном пешеходе, но в итоге сам получил протокол.

    33-летний мужчина позвонил в полицию около четырех утра. Он пожаловался на пьяного пешехода, который якобы не давал ему уехать и снимал машину на телефон. На место приехали наряды патрульных и дорожных полицейских. С пешеходом они провели профилактическую беседу, а вот владельца автомобиля уличили в нарушении закона.

    На лобовом и передних стеклах его машины была тонировка. Пришлось инспектору оформить протокол по ч.3.1 ст. 12.5 КоАП РФ. «Дорожный инспектор» уточнил, что ранее водитель уже привлекался за подобное, однако, ошибок не учел.

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