В Ломоносове водитель пожаловался полиции на пешехода, но в итоге сам попал на протокол

О курьезной истории, случившейся ночью в Петродворцовом районе Петербурга, рассказали в паблике «Дорожный инспектор» 30 апреля. В Ломоносове водитель сообщил полиции о навязчивом пьяном пешеходе, но в итоге сам получил протокол.



33-летний мужчина позвонил в полицию около четырех утра. Он пожаловался на пьяного пешехода, который якобы не давал ему уехать и снимал машину на телефон. На место приехали наряды патрульных и дорожных полицейских. С пешеходом они провели профилактическую беседу, а вот владельца автомобиля уличили в нарушении закона.

