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    Майские праздники в Петербурге испортят дождь и ветер. Но есть и хорошая новость

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    Фото: «Фонтанка.ру» / архив
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    На майских праздниках Петербург ждут дождь и похолодание. Такой прогноз дал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов.

    «Атмосферный фронт уже подходит с запада к Санкт-Петербургу, и в течение нескольких часов будет снова мыть город. <...> Сейчас тепло +9 гр., но с приходом дождя будет немного прохладнее», — написал он.

    О ветреной и облачной погоде в Петербурге рассказал и ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус. Как пишет синоптик, днем в городе нагреет до плюс девяти-одиннадцати.

    30 апреля осадки должны окончиться после 15:00. По словам Колесова, в следующий выходной дождя вовсе не ожидается: «Но есть и хорошая новость. По всем последним расчетам, осадков в Санкт-Петербурге завтра не должно быть и солнышко не спрячется».

    Западный ветер всё равно свою роль сыграет: 1 мая температура в Петербурге вряд ли поднимется выше восьми-десяти градусов. В Ленобласти в этот же день синоптики ждут кратковременных осадков.

    Фото: «Фонтанка.ру» / архив

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