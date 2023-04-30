Майские праздники в Петербурге испортят дождь и ветер. Но есть и хорошая новость

«Атмосферный фронт уже подходит с запада к Санкт-Петербургу, и в течение нескольких часов будет снова мыть город. <...> Сейчас тепло +9 гр. , но с приходом дождя будет немного прохладнее», — написал он.

На майских праздниках Петербург ждут дождь и похолодание. Такой прогноз дал в своем телеграм-канале главный синоптик города Александр Колесов .

О ветреной и облачной погоде в Петербурге рассказал и ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус . Как пишет синоптик, днем в городе нагреет до плюс девяти-одиннадцати.

30 апреля осадки должны окончиться после 15:00. По словам Колесова, в следующий выходной дождя вовсе не ожидается: «Но есть и хорошая новость. По всем последним расчетам, осадков в Санкт-Петербурге завтра не должно быть и солнышко не спрячется».



Западный ветер всё равно свою роль сыграет: 1 мая температура в Петербурге вряд ли поднимется выше восьми-десяти градусов. В Ленобласти в этот же день синоптики ждут кратковременных осадков.

