Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России 29 апреля. Причины смерти не уточняются.



Юрий Королев — двукратный абсолютный чемпион мира, четырехкратный чемпион в отдельных видах многоборья и трехкратный — в командном первенстве.«Уникальность Королева в том, что он демонстрировал великолепную технику во всех упражнениях — от брусьев до опорного прыжка», — подчеркнули в Федерации.

После завершения спортивной карьеры Юрий Королев получил звание судьи международной категории. Он работал в Европе и был судьей на Олимпиаде в Пекине, позже — тренировал спортсменов во Владимирской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени Толкачева. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.