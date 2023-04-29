    Сейчас

    +6˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +6˚C

    Ясная погода, Без осадков

    Ощущается как 5

    0 м/с, штиль

    762мм

    55%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd80.51eur88.37

    Умер девятикратный чемпион мира по спортивной гимнастике Юрий Королев

    2885
    обсудить

    Заслуженный мастер спорта СССР по спортивной гимнастике Юрий Королев умер в возрасте 60 лет, сообщила пресс-служба Федерации спортивной гимнастики России 29 апреля. Причины смерти не уточняются.

    Юрий Королев — двукратный абсолютный чемпион мира, четырехкратный чемпион в отдельных видах многоборья и трехкратный — в командном первенстве.«Уникальность Королева в том, что он демонстрировал великолепную технику во всех упражнениях — от брусьев до опорного прыжка», — подчеркнули в Федерации.

    После завершения спортивной карьеры Юрий Королев получил звание судьи международной категории. Он работал в Европе и был судьей на Олимпиаде в Пекине, позже — тренировал спортсменов во Владимирской детско-юношеской спортивной школе олимпийского резерва имени Толкачева. Его воспитанник Дмитрий Баркалов стал абсолютным чемпионом России.

    Соболезнования близким Юрия Королева выразил Александр Авдеев, губернатор Владимирской области, где родился спортсмен. «Его знают и уважают в родном регионе, с него берут и будут брать пример. Он был легендой российского спорта, и при этом отзывчивым, неравнодушным человеком, спортсменом с сильным характером, настоящим тружеником, абсолютным авторитетом для своих учеников, его энергия заряжала всех окружающих», — отметил он в своем Telegram-канале.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    Скончались
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ10

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close