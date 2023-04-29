Полиции разослали справку об опыте НКВД по борьбе с националистами для использования в СВО

Главам подразделений петербургской полиции разослали аналитическую справку о борьбе НКВД с националистами в западных регионах СССР. В документе предлагается использовать опыт советской госбезопасности «при проведении специальной военной операции». Об этом стало известно «Фонтанке» 29 апреля.



По нашим данным, справка называется «Опыт деятельности НКВД (МВД) СССР по борьбе с националистическими формированиями в западных регионах Советского Союза и его использование при проведении специальной военной операции».