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    Полиции разослали справку об опыте НКВД по борьбе с националистами для использования в СВО

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    Главам подразделений петербургской полиции разослали аналитическую справку о борьбе НКВД с националистами в западных регионах СССР. В документе предлагается использовать опыт советской госбезопасности «при проведении специальной военной операции». Об этом стало известно «Фонтанке» 29 апреля.

    По нашим данным, справка называется «Опыт деятельности НКВД (МВД) СССР по борьбе с националистическими формированиями в западных регионах Советского Союза и его использование при проведении специальной военной операции».

    Фото: «Фонтанка.ру»
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    Документ подготовлен ФГКУ «ВНИИ МВД России». Изучить работу НКВД на 28 листах необходимо было в апреле «в системе государственно-правового информирования».

    Фото: «Фонтанка.ру»

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