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    Зеленский рассказал о пистолете, который он всегда носит с собой

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    Президент Украины Владимир Зеленский всегда с собой носит пистолет. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью одному из украинских журналистов.

    По словам президента Украины, он умеет пользоваться пистолетом и всегда имеет его при себе на случай, если «придется отстреливаться».

    «Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор», — сказал он (цитата по РИА Новости).

    ТАСС со ссылкой на украинский канал уточняет, что Зеленский регулярно тренируется стрелять из него — в Киеве на улице, где расположен офис главы государства, в начале спецоперации везде находились ящики с оружием и патронами.

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    Владимир Зеленский
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