Зеленский рассказал о пистолете, который он всегда носит с собой

Президент Украины Владимир Зеленский всегда с собой носит пистолет. Об этом 29 апреля сообщает РИА Новости со ссылкой на его интервью одному из украинских журналистов.

По словам президента Украины, он умеет пользоваться пистолетом и всегда имеет его при себе на случай, если «придется отстреливаться».

«Представляешь себе, президент Украины — в плену у россиян? Это позор», — сказал он (цитата по РИА Новости).

ТАСС со ссылкой на украинский канал уточняет, что Зеленский регулярно тренируется стрелять из него — в Киеве на улице, где расположен офис главы государства, в начале спецоперации везде находились ящики с оружием и патронами.

