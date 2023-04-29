«Громкая» цифра вызвала вопросы. Больше 7 млрд животных перевезли через Пулково за три месяца

Свыше семи миллиардов животных перевезли через аэропорт Пулково в Петербурге за три первых месяца 2023 года. Об этом 29 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.

В грузовом терминале ветеринарный контроль прошли 40 тысяч декоративных аквариумных рыбок, 900 креветок Розенберга, 556 декоративных птиц, 101 улитка, 51 амфибия и 21 волнистый попугай. В пассажирском — 3,6 тысячи кошек и собак.

В комментариях к записи некоторые отметили, что даже при грубом подсчете заявленная цифра никак не складывается. В пресс-службе парировали: никакой ошибки тут нет, поскольку в списке решили указать только самые необычные виды.