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    «Громкая» цифра вызвала вопросы. Больше 7 млрд животных перевезли через Пулково за три месяца

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    13 комментариев

    Свыше семи миллиардов животных перевезли через аэропорт Пулково в Петербурге за три первых месяца 2023 года. Об этом 29 апреля говорится в сообщении в Telegram-канале воздушной гавани.

    В грузовом терминале ветеринарный контроль прошли 40 тысяч декоративных аквариумных рыбок, 900 креветок Розенберга, 556 декоративных птиц, 101 улитка, 51 амфибия и 21 волнистый попугай. В пассажирском — 3,6 тысячи кошек и собак.

    В комментариях к записи некоторые отметили, что даже при грубом подсчете заявленная цифра никак не складывается. В пресс-службе парировали: никакой ошибки тут нет, поскольку в списке решили указать только самые необычные виды.

    «Есть группы, которые не указаны в релизе, в том числе бабочки, медицинские пиявки, черепахи, морские свинки», — объяснили там.

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    ПулковоЖивотных
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    Комментарии 13

    Гость29 Апр 2023 в 21:23
    Комаров тоже посчитали?
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