    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Облачно, Без осадков

    Ощущается как 3

    4 м/с, зап

    762мм

    64%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd80.51eur88.37

    В Петергофе столкнулись «легковушка» и автобус. Скончался один человек

    266
    обсудить

    В Петергофе столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом 29 апреля рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

    Судя по кадрам, от удара пострадало лобовое стекло общественного транспорта, а переднюю часть второй машины «смяло».

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    В пресс-службе компании «Вест-сервис» сообщили, что авария произошла сегодня в 15:11 на Санкт-Петербургском проспекте за Петергофской улицей.

    «Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в наш автобус, в автобусе четыре пострадавших упали при столкновении», — рассказали там.

    Водитель «легковушки», добавили в пресс-службе, скончался на месте.

    Больше новостей — в нашем официальном Telegram-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ДТП
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close