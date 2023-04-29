В Петергофе столкнулись «легковушка» и автобус. Скончался один человек

В Петергофе столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом 29 апреля рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
Судя по кадрам, от удара пострадало лобовое стекло общественного транспорта, а переднюю часть второй машины «смяло».
В пресс-службе компании «Вест-сервис» сообщили, что авария произошла сегодня в 15:11 на Санкт-Петербургском проспекте за Петергофской улицей.
«Легковой автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в наш автобус, в автобусе четыре пострадавших упали при столкновении», — рассказали там.
Водитель «легковушки», добавили в пресс-службе, скончался на месте.