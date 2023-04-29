В Петергофе столкнулись «легковушка» и автобус. Скончался один человек

В Петергофе столкнулись легковой автомобиль и автобус. Об этом 29 апреля рассказали очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».



Судя по кадрам, от удара пострадало лобовое стекло общественного транспорта, а переднюю часть второй машины «смяло».