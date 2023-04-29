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    ДТП с «Мерседесом» на Новоизмайловском проспекте попало на видео. Удар «поймала» камера домофона

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    2 комментария

    ДТП на Новоизмайловском проспекте в Петербурге зафиксировала камера домофона, расположенного в ближайшем доме. Видеозаписью 29 апреля поделилась читательница «Фонтанки» Анна.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Из-за деревьев видно, как «Мерседес» на скорости въезжает в припаркованный зелёный грузовой автомобиль, который от удара встаёт на передние колеса и приводит в движение транспортное средство перед собой. На звук обращает внимание случайный прохожий.

    Горожанке Наталье удалось зафиксировать густой дым, который поднимался из-под капота после ДТП.

    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Ранее «Фонтанка» сообщала, что у дома № 81 на Новоизмайловском проспекте произошла серьезная авария. 36-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

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