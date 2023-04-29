ДТП с «Мерседесом» на Новоизмайловском проспекте попало на видео. Удар «поймала» камера домофона

ДТП на Новоизмайловском проспекте в Петербурге зафиксировала камера домофона, расположенного в ближайшем доме. Видеозаписью 29 апреля поделилась читательница «Фонтанки» Анна.
Из-за деревьев видно, как «Мерседес» на скорости въезжает в припаркованный зелёный грузовой автомобиль, который от удара встаёт на передние колеса и приводит в движение транспортное средство перед собой. На звук обращает внимание случайный прохожий.
Горожанке Наталье удалось зафиксировать густой дым, который поднимался из-под капота после ДТП.
Ранее «Фонтанка» сообщала, что у дома № 81 на Новоизмайловском проспекте произошла серьезная авария. 36-летнего водителя легкового автомобиля госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.