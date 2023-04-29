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    «Ведомости»: В Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении

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    В Госдуме обсуждают внесение поправок, позволяющих проводить выборы на территориях с действующим военным положением. Это связано с предстоящими выборами на новых территориях.

    Об этом 29 апреля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству депутата Павла Крашенинникова.

    На территориях с таким режимом, по словам парламентария, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления проводиться не могут. В законах о принятии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России говорится, что осенью 2023 года там пройдут выборы.

    Законы о присоединении новых территорий — «федеральные конституционные», поэтому, подчеркивает депутат, «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения».

    По словам Крашенинникова, поправки в закон о военном положении могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.

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