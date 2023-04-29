«Ведомости»: В Госдуме обсуждают возможность внесения поправок в закон о военном положении

В Госдуме обсуждают внесение поправок, позволяющих проводить выборы на территориях с действующим военным положением. Это связано с предстоящими выборами на новых территориях.
Об этом 29 апреля пишет газета «Ведомости» со ссылкой на председателя комитета Госдумы по госстроительству депутата Павла Крашенинникова.
На территориях с таким режимом, по словам парламентария, референдумы и выборы в органы государственной власти и местного самоуправления проводиться не могут. В законах о принятии Донбасса, Херсонской и Запорожской областей в состав России говорится, что осенью 2023 года там пройдут выборы.
Законы о присоединении новых территорий — «федеральные конституционные», поэтому, подчеркивает депутат, «поправки в закон о военном положении можно было бы не вносить», но корректно принять «соответствующие изменения».
По словам Крашенинникова, поправки в закон о военном положении могут быть внесены в Госдуму в ближайшее время.