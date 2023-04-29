«Лада» прилегла на крышу на Муринской дороге после встречи с «Киа». Досталось и дорожному знаку

Муринскую дорогу не поделили «Киа Оптима» и «Лада Веста». Последняя оказалась на крыше.
Кадры последствий ДТП 28 апреля опубликовали в соцсетях очевидцы. По их словам, авария произошла у дома 25к1 на Муринской дороге. «Весту» серьезно помяло — а также досталось дорожному знаку, который почти вырвало из земли.
Комментаторы отмечают, что в аварии участвовала третья машина, от которой пыталась уйти «Оптима» и зацепила «Весту». В аварии никто не пострадал, рассказали «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области.