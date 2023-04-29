Пожилая ростовчанка провалилась в ливневый коллектор и утонула

После сильного дождя пенсионерка в Ростове-на-Дону упала в ливневый коллектор и не смогла выбраться. Очевидцы сообщают, что дороги не было видно.

О смерти 81-летней женщины пишет 161.ru. Пенсионерка провалилась в коллектор днем 28 апреля после сильного дождя. «В том месте водосток, к которому идет плита, резко обрывается. Она не заметила, что идет уже не по тротуару, и попала в водосток, который идет через дорогу. В итоге ее засосало», — приводит слова очевидца издание.

Тело женщины на Тульской улице заметили прохожие и вызвали медиков. Помочь ей не успели. Следком решает вопрос о возбуждении дела.