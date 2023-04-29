«Любознательная, артистичная, с неуёмной фантазией и желанием общаться». Семилетней Даше из Петербурга нужна помощь

У Даши серьёзные проблемы со слухом. Это следствие генетического заболевания. Благодаря сложному лечению слух удалось частично восстановить — Даша даже научилась петь. Но после перенесенного отита она полностью оглохла на одно ухо. Врачи рекомендуют ей специальную слуховую систему. Только бесплатно получить такую систему невозможно.

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«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Даша Глушкова, 7 лет.



Двусторонняя тугоухость.

Требуется слуховая система. Стоимость 100 837 ₽.

«Дочка с рождения почти ничего не слышала, состояние граничило с глухотой. Это нарушение было одним из проявлений сложного генетического заболевания — синдрома Апера, при котором деформируются кости черепа.

Врачи надеялись, что слух вернется в процессе лечения. Даша перенесла восемь сложных операций, кости черепа выровняли, и слух в левом ухе восстановился почти полностью, а вот справа улучшений не произошло. Из-за этого дочка не говорила, общалась только жестами.



Врачи объясняли, что для развития речи нужно компенсировать недостаток слуха. Спасибо огромное всем читателям Русфонда, которые помогли нам с оплатой лечения и слухового аппарата! Дочка быстро к нему привыкла, и произошел ощутимый скачок в её развитии: Даша стала понимать речь, научилась петь, а к пяти годам и читать.

Но в 2021 году после перенесенного отита дочка оглохла на правое ухо, и слуховой аппарат стал бесполезен. Даша привыкла слышать звук с обеих сторон, и сейчас ей сложно концентрироваться, она быстро устаёт, стала рассеянной и раздражительной.



Врачи рекомендовали специальную слуховую систему аппаратов, которая поможет дочке слышать звуки с обеих сторон, что особенно важно перед поступлением в школу. Но мы не можем получить эту систему за госсчёт, а самим нам не осилить покупку. Снова прошу вас о помощи! Даша очень любознательная, артистичная, с неуёмной фантазией и желанием общаться — c новой слуховой системой ей будет намного проще развиваться». Наталья Койнова, Санкт-Петербург.



Татьяна Легостаева, сурдолог Центра слуха «Ю-МЕД» (Санкт-Петербург):



«У Даши двусторонняя хроническая смешанная форма тугоухости: на левом ухе минимальной степени, на правом — 4-й степени (полная глухота). Для улучшения разборчивости со стороны не слышащего уха девочке рекомендовано использование слуховой системы BiCROS. Система состоит из двух частей: на глухое ухо устанавливается микрофон и передатчик, транслирующий звуки в прибор, установленный в другом, слышащем ухе».

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Информация о произведенном пожертвовании поступает в Русфонд в течение четырёх банковских дней.

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тел./факс (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Анна Брусилова WWW.RUSFOND.RU/SPB



Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

