Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

«Операция "Ы" и другие приключения Шурика» — еще одна культовая советская комедия. Сюжеты трех ее новелл мы помним наизусть, как и многие крылатые цитаты. А вот насколько хорошо вы обращали внимание на детали? Или от смеха было не до того? Сейчас и узнаем! Мы вам — 15 вопросов, вы нам — 15 ответов. Правильных или нет, зависит от вас!