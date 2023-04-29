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    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Настоящий поклонник без труда вспомнит, почему операцию назвали «Ы» и за какой месяц Шурик принес деньги

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    3 комментария
    Целых три новеллы в одном фильме — возможно ли запомнить все детали?
    Целых три новеллы в одном фильме — возможно ли запомнить все детали?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы
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    «Операция "Ы" и другие приключения Шурика» — еще одна культовая советская комедия. Сюжеты трех ее новелл мы помним наизусть, как и многие крылатые цитаты. А вот насколько хорошо вы обращали внимание на детали? Или от смеха было не до того? Сейчас и узнаем! Мы вам — 15 вопросов, вы нам — 15 ответов. Правильных или нет, зависит от вас!

    Удивим с ходу. Помните, в каком городе по сюжету происходит действие всех трех новелл?

    А вот это будет легко. Как звали тунеядца — напарника Шурика на стройке?

    На какой завод хотели пойти все «граждане алкоголики, хулиганы, тунеядцы»?

    Откуда прорабу в подарок прислали шлем из пробки?

    Где встретились Шурик и Лида в новелле «Наваждение»?

    Помните незадачливого однокурсника Шурика на экзамене? Чем он объяснил повязку на голове?

    Кстати, а в каком институте вообще учится Шурик?

    А кто написал стихотворение про «хорошую девочку Лиду»?

    Переходим к новелле «Операция "Ы"». Кстати, а почему вообще «Ы»?

    Трус говорил: «Граждане новоселы! Внедряйте культурку — вешайте коврики...»

    Какая фамилия была у директора торговой базы?

    Денежный вопрос (он волнует всех нас). За какую сумму троица согласилась обокрасть базу?

    Это вопрос для очень внимательных. Какой номер был у машины Труса, Балбеса и Бывалого?

    За какой месяц принес деньги Шурик?

    В каком отделе склада хранились скелеты?

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    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Надо, Федя! Надо пересмотреть «Операцию "Ы"...» еще разок.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Похоже, вы смотрели «Операцию "Ы"...» разок-другой, но не более того.

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Многие детали приключений Шурика остались для вас за кадром, но вы всё равно неплохо справились!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Вы очень любите «Приключения Шурика»! Конечно, некоторые детали позабылись (или вы о них вообще не знали), но в остальном знание фильма поражает!

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    FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн

    Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?

    Все три новеллы вы знаете назубок! Идеальный результат!

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    Целых три новеллы в одном фильме — возможно ли запомнить все детали?
    Целых три новеллы в одном фильме — возможно ли запомнить все детали?Коллаж: Виталий Калистратов / Городские порталы

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    Советские комедииОперация ЫЛеонид ГайдайТест
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