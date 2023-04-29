«Операция "Ы" и другие приключения Шурика» — еще одна культовая советская комедия. Сюжеты трех ее новелл мы помним наизусть, как и многие крылатые цитаты. А вот насколько хорошо вы обращали внимание на детали? Или от смеха было не до того? Сейчас и узнаем! Мы вам — 15 вопросов, вы нам — 15 ответов. Правильных или нет, зависит от вас!
Надо, Федя, надо! Хорошо ли вы помните «Приключения Шурика»?
Настоящий поклонник без труда вспомнит, почему операцию назвали «Ы» и за какой месяц Шурик принес деньги
29 апреля 2023, 20:20
2097
Поделиться
Надо, Федя! Надо пересмотреть «Операцию "Ы"...» еще разок.
Похоже, вы смотрели «Операцию "Ы"...» разок-другой, но не более того.
Многие детали приключений Шурика остались для вас за кадром, но вы всё равно неплохо справились!
Вы очень любите «Приключения Шурика»! Конечно, некоторые детали позабылись (или вы о них вообще не знали), но в остальном знание фильма поражает!
Все три новеллы вы знаете назубок! Идеальный результат!