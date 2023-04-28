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    На юге Петербурга разлилось незапланированное море

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    На перекрестке улиц Будапештской и Димитрова в Петербурге вечером 28 апреля лопнула труба с холодной водой. На затопленном перекрестке горожанам приходится выбираться из общественного транспорта босиком.

    Фото: читатель «Фонтанки»
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    Кадры с затопленных улиц «Фонтанке» прислали читатели. «Грязные стоки пребывают стремительно, автобусы и троллейбусы уже перестали останавливаться. Людям не перейти дорогу, самые смелые идут голыми ногами», — рассказал собеседник издания.

    информационное агентство «Нарком»

    Другая очевидица рассказала, что на улице потоп, а в домах нет холодной воды.

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    В пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» рассказали, что заявка о скоплении воды на проезжей части у дома 11 по улице Димитрова поступила около половины десятого. Специалисты приступили к локализации вытекания.

    Фото: читатель «Фонтанки»

    © Фонтанка.Ру

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