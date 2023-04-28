На юге Петербурга разлилось незапланированное море

На перекрестке улиц Будапештской и Димитрова в Петербурге вечером 28 апреля лопнула труба с холодной водой. На затопленном перекрестке горожанам приходится выбираться из общественного транспорта босиком.
Кадры с затопленных улиц «Фонтанке» прислали читатели. «Грязные стоки пребывают стремительно, автобусы и троллейбусы уже перестали останавливаться. Людям не перейти дорогу, самые смелые идут голыми ногами», — рассказал собеседник издания.
информационное агентство «Нарком»
Другая очевидица рассказала, что на улице потоп, а в домах нет холодной воды.
В пресс-службе ГУП «Водоканал» «Фонтанке» рассказали, что заявка о скоплении воды на проезжей части у дома 11 по улице Димитрова поступила около половины десятого. Специалисты приступили к локализации вытекания.