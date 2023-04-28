Начался конкурс для НКО на бесплатную рекламу в интернете, заявки ждут до 9 июня

Институт развития интернета начал прием заявок на конкурс для НКО. Социально значимую рекламу победителям помогут разместить бесплатно.

Как сообщает АНО ИРИ, конкурс стартовал 28 апреля, заявки будут принимать на сайте до 9 июня. Итоги подведут в августе, а сама реклама будет размещаться с сентября по февраль 2024 года.

В конкурсе 12 основных тематик, на которые можно снять социальную рекламу.