Начался конкурс для НКО на бесплатную рекламу в интернете, заявки ждут до 9 июня

Институт развития интернета начал прием заявок на конкурс для НКО. Социально значимую рекламу победителям помогут разместить бесплатно.
Как сообщает АНО ИРИ, конкурс стартовал 28 апреля, заявки будут принимать на сайте до 9 июня. Итоги подведут в августе, а сама реклама будет размещаться с сентября по февраль 2024 года.
В конкурсе 12 основных тематик, на которые можно снять социальную рекламу.
- Оказание поддержки людям в трудной жизненной ситуации;
- Поддержка семей участников специальной военной операции и граждан, призванных на военную службу по частичной мобилизации, а также беженцам и гражданам новых субъектов;
- Изменение отношения общества к людям с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), поддержка людей с ОВЗ (в т.ч. через образование, спорт);
- Развитие внимания к пожилым людям, изменение отношения общества к проблемам пожилых людей;
- Профилактика социального сиротства, изменение отношения общества к теме сиротства;
- Развитие добровольчества (волонтерства);
- Развитие донорского движения по разным направлениям донорства;
- Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, продвижение семейных ценностей, поддержка детства и материнства;
- Развитие филантропии и благотворительности как системного явления;
- Развитие культуры ответственного отношения к окружающей среде;
- Забота о здоровье граждан (профилактика болезней, алкоголизма, наркомании, ЗОЖ);
- Повышение уровня финансовой, правовой и иной грамотности населения.
Прошлые три конкурса поддержали 87 проектов из 515 заявок.