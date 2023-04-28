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    Путин подписал указ о соблюдении потолка цен при продаже нефти дружественным странам

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    Российские компании могут соблюдать потолок цен на нефть при продаже ее дружественным странам по уже заключенным контрактам. Соответствующий указ подписал Президент России Владимир Путин 28 апреля. Документ опубликован на портале правовой информации.

    Документ вносит изменения в указ Путина от декабря 2022 года, который вводил запрет на поставки российской нефти при условии потолка цен.

    Главными покупателями российской нефти являются Китай и Индия. Таким образом, разрешено продавать значительный объем российского нефтяного экспорта в соответствии с потолком цен.

    Страны G7 установили предельную цену на российскую нефть 5 декабря 2022 года на уровне 60 долларов за баррель. При продаже сырья дороже этого уровня запрещается оказывать услуги, сопровождающие ее транспортировку.

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