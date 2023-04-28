Россия больше не будет публиковать статистику добычи нефти и газа

На срок минимум в 11 месяцев Россия прекращает публиковать статистику по добыче нефти и газа. Решение правительства опубликовано 28 апреля.

Документ опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что публично фиксировать статистику больше не будут по видам деятельности «добыча нефти и природного газа», «добыча нефти и попутного газа», «добыча природного газа и конденсата».

Запрет на публикацию действует до 1 апреля 2024 года.

Ранее в правительстве сообщали, что Россия сократит добычу нефти и газа.