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    Россия больше не будет публиковать статистику добычи нефти и газа

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    На срок минимум в 11 месяцев Россия прекращает публиковать статистику по добыче нефти и газа. Решение правительства опубликовано 28 апреля.

    Документ опубликован на портале правовой информации. В нем сказано, что публично фиксировать статистику больше не будут по видам деятельности «добыча нефти и природного газа», «добыча нефти и попутного газа», «добыча природного газа и конденсата».

    Запрет на публикацию действует до 1 апреля 2024 года.

    Ранее в правительстве сообщали, что Россия сократит добычу нефти и газа.

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