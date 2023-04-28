«Мазду» на Гладышевском профессионально раздели прямо под окнами домов

В Петербурге наступает новая эра запчастей. Показательный случай произошел ночью 28 апреля в Приморском районе города: припаркованную иномарку там оставили без запчастей явно профессионалы своего дела.

Во дворе дома 38 по Гладышевскому проспекту с припаркованной Mazda аккуратно сняли двери, капот и бампер, обойдя сигнализацию и предварительно «ослепив» камеры. Как рассказала 47News хозяйка машины Алена, в 3:13 она получила сообщение от компании системы спутниковой сигнализации: «Низкий заряд аккумулятора. Запуск двигателя может быть затруднен». Затем в 4:12 пришло сообщение: «Признаки попытки угона не выявлены. Автомобиль под контролем». А чуть позже ей позвонили из полиции.

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«Говорят: вы хозяйка такой-то машины? Я в окно выглянула, а там вот это — все снято», — рассказала девушка. Со слов полицейских, вышедший на балкон сосед заметил, как двое мужчин снимали детали с автомобиля, и вызвал правоохранителей. По предварительным данным, одного из подозреваемых удалось задержать. Предположительно, когда он вернулся к «Мазде». Снятых запчастей на месте и поблизости не нашлось.

Позже выяснилось, что незадолго до кражи некие мужчины в масках вырвали провода либо замазали объективы у нескольких камер наблюдения, расположенных возле места преступления, в том числе на выезде из двора. Однако не у всех, и одна из незамеченных камер засняла эти манипуляции.

47news

47news спросил у автоэксперта, как такую кражу могут провернуть незаметно. По словам собеседника, злоумышленники сначала глушат сигнал от сим-карты сигнализации. Затем в данном случае машине разбили стекло (вероятно, чтобы не повредить дверь), открыли капот и сломали сирену сигнализации. На этом моменте и мог прийти сигнал о низком заряде аккумулятора, если «мозги» ломали электрошокером, добавляет специалист. По его словам, у двух опытных автоворов с инструментами на такое раздевание машины может уйти всего полчаса.