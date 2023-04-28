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    «И даже марафонов желаний проводить не нужно». Петербуржец накликал себе денег на сайте лотереи и отказывается их возвращать

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    Суд в Петербурге встал на сторону оператора всероссийской гослотереи по делу о незаконном получении жителем Петербурга почти 200 тысяч рублей. «Победитель» деньги не отдает, в суд не пришел.

    Об иске 28 апреля сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга. Петербуржец Алексей Быстров должен вернуть ООО «Спортивные лотереи» 172 750 рублей и госпошлину в 4 655 рублей.

    Получил он деньги летом прошлого года. Быстрова в тот день преследовала «удача». Сперва он действительно выиграл 2430 рублей, зашел на сайт чтобы забрать деньги и кликнул кнопку «получить выигрыш». Сумма ушла на его счет, но кнопка все еще призывно светилась. Он нажал еще раз и удвоил сумму. Так Быстров и кликал, пока не получилась сумма иска.

    С какой интенсивностью он жал на кнопку суду выяснить не удалось — на досудебные претензии, повестки и прочее Быстров никак не реагирует.

    «И даже марафонов желаний проводить не нужно», — иронизирует над делом пресс-служба судов.

    © Фонтанка.Ру

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