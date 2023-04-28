В рамках фестиваля «День подснежника» в Ботаническом саду вы сможете увидеть первые цветы в парке-дендрарии, посмотреть выставку живописи и прогуляться по Субтропическому оранжерейному маршруту.
В 2023 году в «День подснежника» в Ботаническом саду предлагают прогуляться по парку с маршрутным листом, в котором обозначены «пионеры весеннего сада», и посмотреть в павильоне «Зелёный домик» выставку флористической живописи. Также в режиме прогулки 29–30 апреля будет работать Субтропический оранжерейный маршрут (тропический в эти дни будет закрыт). Кроме того, по единому фестивальному билету можно будет попасть на детские мастер-классы (с 12 до 16 часов) и в Ботанический музей.
В честь фестиваля сад напоминает, что сорванные первоцветы живут совсем недолго и собирать их в букеты — варварство. Из-за людей, которые так делают, первоцветов на земле с каждым годом становится меньше. Чтобы не было соблазна купить букет у браконьеров, считают в Ботаническом саду, лучше прийти полюбоваться цветами в парке. Кроме того, в саду также зацвела сакура. Организаторы напоминают, что пик посещаемости сада в дни фестивалей приходится на 13–15 часов — планируйте посещение заранее.
Фестиваль «День подснежника» пройдёт в Ботаническом саду 29–30 апреля с 10 до 17 часов. Субтропический маршрут работает на вход с 11 до 16:30, павильон «Зелёный домик» и Ботанический музей — с 10 до 17. Детские мастер-классы проходят с 12 до 16 часов. Подробности на сайте Ботанического сада.
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Анастасия Семенович