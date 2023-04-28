В рамках фестиваля «День подснежника» в Ботаническом саду вы сможете увидеть первые цветы в парке-дендрарии, посмотреть выставку живописи и прогуляться по Субтропическому оранжерейному маршруту.



В 2023 году в «День подснежника» в Ботаническом саду предлагают прогуляться по парку с маршрутным листом, в котором обозначены «пионеры весеннего сада», и посмотреть в павильоне «Зелёный домик» выставку флористической живописи. Также в режиме прогулки 29–30 апреля будет работать Субтропический оранжерейный маршрут (тропический в эти дни будет закрыт). Кроме того, по единому фестивальному билету можно будет попасть на детские мастер-классы (с 12 до 16 часов) и в Ботанический музей.