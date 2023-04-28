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    Петербуржцы разъезжаются на майские по 8-балльным пробкам. Самые большие собрались на КАД и Мурманском

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    Пробки на дорогах Петербурга к половине шестого часа вечера 28 апреля доросли до 8 баллов. Это на 1 балл больше, чем обычно бывает в это время пятницы.

    Две крупнейшие пробки на этот час собрались на кольцевой автодороге Петербурга. По данным «Яндекс.Пробок», на внешнем кольце КАД скопился затор длиной 8,9 километра от Красносельского шоссе до реки Новая, а на внутреннем — пробка в 6,5 километров от Московского шоссе до Дачного проспекта. Оба участка обычно проезжаются за 6 минут, но сейчас на первом можно застрять почти на полтора часа, а на втором потерять около часа.

    Также плотный затор наблюдается на Мурманском шоссе от проспекта Большевиков до АЗС. В начале шестого его длина составляла 5,7 километра. Причем плотно там в обе стороны. И вдобавок собралась традиционная уже пробка на внутреннем кольце перед вантовым мостом.

    В центре Петербурга картина пробок привычная: стоят Садовая улица, Невский проспект, улицы вокруг площади Восстания и площади Александра Невского, набережные. На Петроградской стороне особенно плотно на Каменноостровском проспекте, Кронверкской набережной и Большой Пушкарской улице.

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