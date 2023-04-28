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    В новостройках комфорт-класса Петербурга и области треть спроса пришлась на многокомнатные квартиры

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    В первом квартале года 33% купленных квартир класса «комфорт» и «высокий комфорт» в Петербурге и Ленобласти пришлось на лоты с несколькими комнатами. По данным Консалтингового центра «Петербургская Недвижимость», квартир с двумя и более комнатами за этот период продали порядка 4 тысяч.

    Аналитики отметили, что 34% от общего количества проданных квартир сосредоточены в двух самых популярных у покупателей локациях — Всеволожском и Приморском районах.

    — Многокомнатные квартиры, как правило, покупают семьи с детьми, — отметила Ольга Кобякова, директор по развитию «Петербургской Недвижимости». — Как показало наше исследование, для таких покупателей большое значение имеет инфраструктура проекта и наличие зеленых зон.

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