В Белгородской области уничтожен автомобиль. Водитель и пассажиры погибли

Двое человек погибли недалеко от российско-украинской границы. Об этом 28 апреля сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, трагедия произошла недалеко от села Журавлевка, в запрещенной зоне.



«По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал он.

Гладков также добавил, что на месте уже работает следственно-оперативная группа, подробности будут сообщены дополнительно. Ранее ряд телеграм-каналов писали о том, что машина подорвалась на мине, а жертв больше в два раза.