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    В Белгородской области уничтожен автомобиль. Водитель и пассажиры погибли

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    38 комментариев

    Двое человек погибли недалеко от российско-украинской границы. Об этом 28 апреля сообщает губернатор Вячеслав Гладков. По словам главы региона, трагедия произошла недалеко от села Журавлевка, в запрещенной зоне.

    «По предварительным данным, двое мирных жителей выехали в запрещенную зону и погибли. Причина гибели устанавливается», — написал он.

    Гладков также добавил, что на месте уже работает следственно-оперативная группа, подробности будут сообщены дополнительно. Ранее ряд телеграм-каналов писали о том, что машина подорвалась на мине, а жертв больше в два раза.

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    Комментарии 38

    Гость28 Апр 2023 в 17:35
    Что посеяли то и пожнем
    +2−1
    Гость28 Апр 2023 в 17:10
    Нефиг шастать!
    +0−1
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