Минус полпроцента. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2023 год

Банк России снизил прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-7% до 4,5-6,5%. Об этом 28 апреля говорится в комментарии регулятора к решению по ключевой ставке.



Как отмечает ЦБ, годовая инфляция, по данным на 28 апреля, снизилась до 2,5%. Показатель сильно снизился в марте-апреле под влиянием эффекта высокой базы.



Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года и составляют около 4% в пересчете на год. Ряд факторов сдерживают их увеличение, отмечает регулятор. С одной стороны, российская экономика продолжает адаптироваться к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой, высокие запасы по ряду товарных групп и умеренный потребительский спрос. «На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен», - говорится в заявлении ЦБ.

