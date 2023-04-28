Минус полпроцента. ЦБ снизил прогноз по инфляции на 2023 год

Банк России снизил прогноз по инфляции по итогам 2023 года с 5-7% до 4,5-6,5%. Об этом 28 апреля говорится в комментарии регулятора к решению по ключевой ставке.
Как отмечает ЦБ, годовая инфляция, по данным на 28 апреля, снизилась до 2,5%. Показатель сильно снизился в марте-апреле под влиянием эффекта высокой базы.
Текущие темпы прироста цен увеличились с конца 2022 года и составляют около 4% в пересчете на год. Ряд факторов сдерживают их увеличение, отмечает регулятор. С одной стороны, российская экономика продолжает адаптироваться к внешним торговым и финансовым ограничениям. С другой, высокие запасы по ряду товарных групп и умеренный потребительский спрос. «На этом фоне произошедшее с конца 2022 года ослабление рубля пока слабо проявилось в динамике цен», - говорится в заявлении ЦБ.
В Банке России прогнозируют, что в ближайшие месяцы годовая инфляция продолжит оставаться ниже 4%, но во второй половине года начнет постепенно расти, поскольку из расчета показателя уйдут низкие значения лета прошлого года. В базовом сценарии ЦБ годовая инфляция по итогам 2023 года окажется в диапазоне 4,5-6,5% и вернется к целевому показателю 4% в 2024 году.
28 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 7,5%,