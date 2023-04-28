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    На Витебском легковой автомобиль лег на бок, а в Шушарах — вверх тормашками

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Два ДТП с «перевертышами» за несколько часов произошли в соседних районах Петербурга 28 апреля. В одном легковой досталось от грузовика, в другом — от собрата той же весовой категории.

    На путепроводе Витебского проспекта, в районе дома 107, столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидца. Легковую машину от удара развернуло поперек дороги и уложило на бок. На кадрах с места аварии видно, что «перевертыш» получил серьезные повреждения, а рядом стоит машина скорой помощи. Тем не менее ДТП обошлось без пострадавших, уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

    Вторая авария произошла на Образцовой улице в Шушарах, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Там на пересечении дороги и выезда с придомовой территории столкнулись два легковых автомобиля. В итоге один оказался с разбитой «мордой», а второй перевернулся на крышу.

    читатель «Фонтанки» Евгений

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    Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

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