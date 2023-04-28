На Витебском легковой автомобиль лег на бок, а в Шушарах — вверх тормашками

Два ДТП с «перевертышами» за несколько часов произошли в соседних районах Петербурга 28 апреля. В одном легковой досталось от грузовика, в другом — от собрата той же весовой категории.

На путепроводе Витебского проспекта, в районе дома 107, столкнулись легковой и грузовой автомобили, сообщает портал «Мегаполис» со ссылкой на очевидца. Легковую машину от удара развернуло поперек дороги и уложило на бок. На кадрах с места аварии видно, что «перевертыш» получил серьезные повреждения, а рядом стоит машина скорой помощи. Тем не менее ДТП обошлось без пострадавших, уточнили «Фонтанке» в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.