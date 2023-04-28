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    Умный шар, созданный петербургскими учеными, сможет находить дефекты в нефтепроводах

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    Устройство для обследования нефтепроводов разработали ученые кафедры транспорта и хранения нефти и газа петербургского Горного университета. Как сообщает онлайн-портал «Энергия+», размер миниатюрного аппарата — не больше теннисного мяча, а найти он может как пробои и загрязнения, так и скопления воды.

    Умный шар изготовлен из алюминия с гальваническим покрытием, он помещается в трубу и перемещается по ней с потоком нефти. Во время движения датчики — акустические и емкостные — мониторят внутреннее состояние трубы. Акустические отправляют звуковые и сигналы и анализируют эхо: если оно искажено, то где-то есть пробои или загрязнения, например, парафин, скопившийся на стенках. Такой анализ позволяет определить место дефекта.

    Емкостные датчики контролируют электропроводность — если она отличается от параметров, которые должны быть в нефти, то они фиксируют его. Вся информация записывается на встроенную карту памяти. Шар извлекают из трубы при помощи специальной решетки, изучают данные. В дальнейшем это будет делать нейросеть, которую сейчас обучают.

    Как сообщает издание, шар уже прошел первый этап испытаний, им интересуются несколько нефтяных компаний.

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