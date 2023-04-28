Умный шар, созданный петербургскими учеными, сможет находить дефекты в нефтепроводах

Устройство для обследования нефтепроводов разработали ученые кафедры транспорта и хранения нефти и газа петербургского Горного университета. Как сообщает онлайн-портал «Энергия+», размер миниатюрного аппарата — не больше теннисного мяча, а найти он может как пробои и загрязнения, так и скопления воды.

Умный шар изготовлен из алюминия с гальваническим покрытием, он помещается в трубу и перемещается по ней с потоком нефти. Во время движения датчики — акустические и емкостные — мониторят внутреннее состояние трубы. Акустические отправляют звуковые и сигналы и анализируют эхо: если оно искажено, то где-то есть пробои или загрязнения, например, парафин, скопившийся на стенках. Такой анализ позволяет определить место дефекта.