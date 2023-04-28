В номере российского хоккеиста Ничушкина в Сиэтле нашли пьяную уроженку Украины. Женщина не собиралась в США

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выступающий за американский клуб «Колорадо Эвеланш», оказался в центре скандальной и загадочной истории, из-за которой его вывели из состава команды. По официальной информации клуба, 28-летний хоккеист пропускает самые важные матчи сезона по личным причинам. Однако издание Denver Sports со ссылкой на полицейский департамент Сиэтла уточняет, что «личные причины» могут обернуться для него проблемами с законом.
По данным сиэтлской полиции, врач команды Брэдли Чангстром обнаружил в номере у Ничушкина уроженку Украины с российским паспортом по имени Ирина в состоянии сильного опьянения. Самого Ничушкина при этом в номере не было. Врач команды решил, что девушка слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и вызвал 911. Приехавшим полицейским он заявил, что Ирина ударила его, но выдвигать обвинения не стал. По его словам, он впервые видел эту девушку.
В ходе допроса Ирина заявила, что не должна была оказаться в США, и что «плохой человек» забрал ее паспорт. В результате ее арестовали. Сотрудники полиции решили, что она представляла угрозу окружающим из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была причастна к криминальным инцидентам в штате Вашингтон.
Где находился Ничушкин после произошедшего, пока неизвестно. В некоторых сообщениях утверждается, что он покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.
Отметим, что Ничушкин женат и в прошлом он ни разу не оказывался участником полицейских сводок. В 2013 году был выбран в 1-м раунде под общим 10-м номером клубом «Даллас Старз» и считался самым талантливым хоккеистом мира на тот момент, однако карьера у него долго не складывалась. Был момент, когда он не мог забить на протяжении 91 матча. Прорывным для него стал чемпионат НХЛ сезона 2021/2022, в котором он установил личный рекорд результативности, набрав в 62 матчах 52 (25 голов + 27 передач) очка. В то том же сезон он стал обладателем Кубка Стэнли. В июле 2022 года продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет на общую сумму 49 млн долларов.