В номере российского хоккеиста Ничушкина в Сиэтле нашли пьяную уроженку Украины. Женщина не собиралась в США

По данным сиэтлской полиции, врач команды Брэдли Чангстром обнаружил в номере у Ничушкина уроженку Украины с российским паспортом по имени Ирина в состоянии сильного опьянения. Самого Ничушкина при этом в номере не было. Врач команды решил, что девушка слишком пьяна, чтобы покинуть отель самостоятельно, и вызвал 911. Приехавшим полицейским он заявил, что Ирина ударила его, но выдвигать обвинения не стал. По его словам, он впервые видел эту девушку.

Российский хоккеист Валерий Ничушкин, выступающий за американский клуб «Колорадо Эвеланш», оказался в центре скандальной и загадочной истории, из-за которой его вывели из состава команды. По официальной информации клуба, 28-летний хоккеист пропускает самые важные матчи сезона по личным причинам. Однако издание Denver Sports со ссылкой на полицейский департамент Сиэтла уточняет , что «личные причины» могут обернуться для него проблемами с законом.

В ходе допроса Ирина заявила, что не должна была оказаться в США, и что «плохой человек» забрал ее паспорт. В результате ее арестовали. Сотрудники полиции решили, что она представляла угрозу окружающим из-за своего опьянения. По данным полиции, в прошлом женщина не была причастна к криминальным инцидентам в штате Вашингтон.



Где находился Ничушкин после произошедшего, пока неизвестно. В некоторых сообщениях утверждается, что он покинул отель в сопровождении сотрудников службы безопасности клуба.



Отметим, что Ничушкин женат и в прошлом он ни разу не оказывался участником полицейских сводок. В 2013 году был выбран в 1-м раунде под общим 10-м номером клубом «Даллас Старз» и считался самым талантливым хоккеистом мира на тот момент, однако карьера у него долго не складывалась. Был момент, когда он не мог забить на протяжении 91 матча. Прорывным для него стал чемпионат НХЛ сезона 2021/2022, в котором он установил личный рекорд результативности, набрав в 62 матчах 52 (25 голов + 27 передач) очка. В то том же сезон он стал обладателем Кубка Стэнли. В июле 2022 года продлил контракт с «Колорадо» на 8 лет на общую сумму 49 млн долларов.

