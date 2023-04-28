Как правильно выбирать мясо для шашлыка? Советы Роспотребнадзора

При покупке замаринованного шашлыка пристально читайте маркировку: внешний вид может быть обманчивым. Обратите внимание на сорт мяса, во всех сортах ниже первого много сухожилий. Убедитесь, что в составе нет фосфатов и пищевой добавки Е450 (влагоудерживающий агент). Состав «правильного» шашлыка-полуфабриката прост: свинина, соль, уксус, свежий лук, специи (перец, имбирь, кориандр и т.п).

Если вы сами занимаетесь подготовкой мяса и предпочитаете покупать свежее, то внешний вид как раз важен. Лучше брать целый кусок. Перед покупкой оцените цвет, запах. консистенцию, состояние жира и сухожилий. Проверьте дату изготовления, целостность упаковки и наличие жидкости. Обязательно разверните мясо, чтобы не купить «кота в мешке» — кусок с большим количеством жира и прожилок. Иногда под видом охлажденного мяса продают размороженное — оно не вредное, но менее вкусное и полезное. Хорошее охлажденное мясо поглощает маринад, а замороженное, наоборот, выделяет сок.

Как проверить, не заморожено ли мясо повторно? Надавите на него пальцем, и в месте нажатия на мороженом мясе останется пятно тёмного цвета, а повторно замороженное окраску не изменит. Такое мясо брать не надо.



Почему опасно неправильно выбранное или приготовленное мясо

Мясо — продукт, опасный в эпидемиологическом отношении. Через него передаются три вида паразитарных заболеваний: трихинеллез, тениаринхоз и тениоз. Симптомы у них следующие: тошнота, рвота, боли в животе, нарушение аппетита, головные боли, головокружение, нарушение сна. Чаще всего люди заражаются, употребляя в пищу мясо дикого кабана, медведя или барсука, которое было недостаточно термически обработано.

