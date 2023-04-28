Пассажир метро Петербурга распустил руки при виде школьницы в вагоне и попал в «теплые объятия» полиции

На станции «Гостиный двор» к полицейским за помощью пришла школьница. Она стала жертвой домогательств взрослого пассажира.



15-летняя рассказала, что 26 апреля около половины десятого вечера ехала от станции «Площадь Александра Невского» до «Гостиного двора», стало известно «Фонтанке» 28 апреля. В это время её зажал в углу мужчина и трогал против её воли.



По описанию пострадавшей сотрудники полиции задержали подозреваемого — он оказался 29-летним местным жителем.



Мужчину доставили в отдел, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве. И поместили в камеру.

