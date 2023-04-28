    Сейчас

    +5˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +5˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 3

    2 м/с, зап

    761мм

    87%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd81.56eur90.2

    Пассажир метро Петербурга распустил руки при виде школьницы в вагоне и попал в «теплые объятия» полиции

    11641
    15 комментариев

    На станции «Гостиный двор» к полицейским за помощью пришла школьница. Она стала жертвой домогательств взрослого пассажира.

    15-летняя рассказала, что 26 апреля около половины десятого вечера ехала от станции «Площадь Александра Невского» до «Гостиного двора», стало известно «Фонтанке» 28 апреля. В это время её зажал в углу мужчина и трогал против её воли.

    По описанию пострадавшей сотрудники полиции задержали подозреваемого — он оказался 29-летним местным жителем.

    Мужчину доставили в отдел, где для начала составили протокол о мелком хулиганстве. И поместили в камеру.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МетроМетро ПетербургаДомогательства к школьникамЗадержание
    ЛАЙК3
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ18
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 15

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    15
    close