Москвичка решила ночью покататься по Петербургу с незнакомцем. Он изнасиловал её и высадил в Ломоносове

Полиция Петербурга ищет человека со шрамом, который изнасиловал туристку из Москвы.
В полицию 20-летняя пострадавшая обратилась около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 28 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что около 4 ночи 27 апреля вышла из кафе на канала Грибоедова и познакомилась с мужчиной. Он предложил покатать её по городу. Но вместо экскурсии увез девушку на залив в районе железнодорожной станции «Бронка» и изнасиловал. После этого он довез пострадавшую до Ломоносова и там высадил.
Девушка смогла описать обидчика как мужчину с бородой, короткой стрижкой, шрамом от уха до затылка и в черном костюме.
Проводится проверка.