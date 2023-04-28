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    Москвичка решила ночью покататься по Петербургу с незнакомцем. Он изнасиловал её и высадил в Ломоносове

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    Полиция Петербурга ищет человека со шрамом, который изнасиловал туристку из Москвы.

    В полицию 20-летняя пострадавшая обратилась около часа ночи, стало известно «Фонтанке» 28 апреля. По предварительной информации, она сообщила, что около 4 ночи 27 апреля вышла из кафе на канала Грибоедова и познакомилась с мужчиной. Он предложил покатать её по городу. Но вместо экскурсии увез девушку на залив в районе железнодорожной станции «Бронка» и изнасиловал. После этого он довез пострадавшую до Ломоносова и там высадил.

    Девушка смогла описать обидчика как мужчину с бородой, короткой стрижкой, шрамом от уха до затылка и в черном костюме.

    Проводится проверка.

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