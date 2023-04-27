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    «Ведомости»: Morgan Stanley хочет продать свою долю в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Это последний актив компании в России

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    Пятьдесят процентов торгово-развлекательного центра «Галерея» на 192 тысячи квадратных метров на Лиговском проспекте в Петербурге намерен продать фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII, находящийся под управлением американской компании Morgan Stanley. Это его последний актив в России. Об этом 27 апреля пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с объектом.

    По данным издания, покупка доли заинтересовала компанию «ТПС недвижимость», однако в приобретении актива есть трудности. Консультанты полагают, что Morgan Stanley, вероятно, продаст часть ТЦ не связанной с российской группой компании. После этого его сможет приобрести «ТПС недвижимость».

    Эксперты оценивают рыночную стоимость всей «Галереи» минимум в 45 миллиардов рублей.

    «ТПС недвижимость» специализируется на строительстве и управлении ТЦ. По собственным данным, в ее управлении находятся 700 тысяч квадратных метров торговой недвижимости в Москве, Краснодаре, Сочи, Новосибирске.

    «Галерея» — это последний актив Morgan Stanley в сфере недвижимости в России. Ранее она владела половиной ТРЦ «Метрополис» у метро «Войковская» в Москве. В прошлом году компания продала свою долю в нем американской Hines, а уже в 2023 году объект выкупил армянский инвестфонд Balchug Capital.

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