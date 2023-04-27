«Ведомости»: Morgan Stanley хочет продать свою долю в ТЦ «Галерея» в Петербурге. Это последний актив компании в России

Пятьдесят процентов торгово-развлекательного центра «Галерея» на 192 тысячи квадратных метров на Лиговском проспекте в Петербурге намерен продать фонд Morgan Stanley Real Estate Fund VII , находящийся под управлением американской компании Morgan Stanley. Это его последний актив в России. Об этом 27 апреля пишут «Ведомости» со ссылкой на консультантов, работавших с объектом.



По данным издания, покупка доли заинтересовала компанию «ТПС недвижимость», однако в приобретении актива есть трудности. Консультанты полагают, что Morgan Stanley, вероятно, продаст часть ТЦ не связанной с российской группой компании. После этого его сможет приобрести «ТПС недвижимость».

