Генпрокуратура утвердила обвинение против Максима Каца*. Дело о фейках направлено в суд

Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Максима Каца* (признан в РФ иноагентом). Дело о фейках про российскую армию будет рассматривать Басманный суд Москвы.
Об этом пресс-служба ведомства сообщает 27 апреля. Отмечается, что реальная возможность участия Каца в деле отсутствует, хотя были приняты меры к его розыску и экстрадиции — он покинул РФ и был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура добавляет, что по делу уже выполнены все действия, возможные в отсутствие обвиняемого, и исключительные обстоятельства позволяют суду продолжить разбирательство без него.
По версии следствия, 3 апреля прошлого года Кац опубликовал на YouTube-канале видео с фейками о ВС РФ, находясь за границей. Якобы там говорилось об использовании армии для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения, хотя, согласно данным Минобороны, это не так.
Месяц назад Каца заочно арестовали по этому делу.
*Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом