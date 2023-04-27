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    Генпрокуратура утвердила обвинение против Максима Каца*. Дело о фейках направлено в суд

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    Генпрокуратура РФ утвердила обвинительное заключение в отношении блогера Максима Каца* (признан в РФ иноагентом). Дело о фейках про российскую армию будет рассматривать Басманный суд Москвы.

    Об этом пресс-служба ведомства сообщает 27 апреля. Отмечается, что реальная возможность участия Каца в деле отсутствует, хотя были приняты меры к его розыску и экстрадиции — он покинул РФ и был объявлен в международный розыск. Генпрокуратура добавляет, что по делу уже выполнены все действия, возможные в отсутствие обвиняемого, и исключительные обстоятельства позволяют суду продолжить разбирательство без него.

    По версии следствия, 3 апреля прошлого года Кац опубликовал на YouTube-канале видео с фейками о ВС РФ, находясь за границей. Якобы там говорилось об использовании армии для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения, хотя, согласно данным Минобороны, это не так.

    Месяц назад Каца заочно арестовали по этому делу.

    *Признан Минюстом РФ физлицом-иноагентом

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