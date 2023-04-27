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    Банк «Санкт-Петербург» выплатит акционерам дивиденды за 2022 год

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    Общее собрание акционеров ПАО «Банк «Санкт-Петербург» приняло решение о выплате дивидендов за 2022 год. Дивиденды составят 21,16 руб. на одну обыкновенную акцию и 0,22 руб. на одну привилегированную.

    Датой отсечки, на которую определяются акционеры, имеющие право на получение дивидендов, установили 10 мая 2023 года.

    Также собрание акционеров банка приняло решение уменьшить уставный капитал банка путем погашения 13,6 млн акций, приобретенных в 2021 году. В результате уставный капитал банка составит 481,9 млн руб. — это 461,8 млн обыкновенных и 20,1 млн привилегированных акций.

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