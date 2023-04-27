Футболист «Зенита» вошел в список самых перспективных молодых игроков мира

Международный центр спортивных исследований CIES Football Observatory опубликовал топ-200 игроков в возрасте до 20 лет, выступающих в 75 лигах мира. Одним из них оказался футболист «Зенита» Роберт Ренан. Он занял седьмую строчке в рейтинге центральных защитников.



Среди игроков РПЛ в рейтинге также оказались вратари Владислав Тороп (ЦСКА), Даниил Худяков («Локомотив»), защитники Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба — «Ростов»), атакующие полузащитники Арсен Захарян («Динамо»), Александр Коваленко («Крылья Советов») и вингер Сергей Пиняев («Локомотив»).