На намыве Васильевского острова появится общественная зона с видовым амфитеатром

На намывных территориях у Финского залива на Васильевском острове появится общественное пространство с ландшафтным дизайном и видовым амфитеатром высотой 4,57 м. Как уточняют в компании GloraX, концепцию разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners. Объем инвестиций в проект составит 300 млн руб .



Общественное пространство будет связано с ресторанной улицей, также здесь создадут площадь с сухим фонтаном и лаунж-зонами.



Вся территория благоустройства будет состоять из трех зон. Восточный и Западный дворы будут приватными, только для жителей ЖК GloraX Premium Василеостровский. А общественная площадь между ними, соединенная с ресторанной улицей, как и амфитеатр, будет доступна всем жителям города.

