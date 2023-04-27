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    На намыве Васильевского острова появится общественная зона с видовым амфитеатром

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    На намывных территориях у Финского залива на Васильевском острове появится общественное пространство с ландшафтным дизайном и видовым амфитеатром высотой 4,57 м. Как уточняют в компании GloraX, концепцию разработало голландское архитектурное бюро KCAP Architects & Planners. Объем инвестиций в проект составит 300 млн руб.

    Общественное пространство будет связано с ресторанной улицей, также здесь создадут площадь с сухим фонтаном и лаунж-зонами.

    Вся территория благоустройства будет состоять из трех зон. Восточный и Западный дворы будут приватными, только для жителей ЖК GloraX Premium Василеостровский. А общественная площадь между ними, соединенная с ресторанной улицей, как и амфитеатр, будет доступна всем жителям города.

    Что касается уличного амфитеатра, то его можно будет использовать для праздников, мастер-классов, лекций и других событий в теплое время года.

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