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    Водитель не успел проскочить перед автобусом на Металлистов и загнал транспорт на тротуар

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    ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

    Лазурный автобус попал в ДТП в Красногвардейском районе Петербурга днем 27 апреля. Торопливый водитель легковушки оказался недостаточно резвым, чтобы избежать столкновения.

    На перекрестке проспекта Металлистов с Большой Пороховской улицей столкнулись легковой автомобиль KIA и автобус №290, сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». По словам очевидца Евгения, водитель КИА не успел проскочить перед автобусом и получил удар прямо в правый бок.

    В компании «Вест-Сервис», которая обслуживает этот маршрут, «Фонтанке» рассказали, что автомобиль выехал на красный сигнал светофора, а автобус двигался на зеленый. ДТП обошлось без пострадавших.

    Другим же водителям, судя по видеозаписи очевидца, пришлось объезжать аварию по тротуару, поскольку большой автобус перегородил поворот. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», движение на перекрестке свободно.

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