Пенсионер скончался после того, как его задел поезд из Петербурга в Самару

Поезд из Петербурга в Самару наехал на пенсионера. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом 27 апреля рассказали в транспортной полиции города.



О происшествии на железнодорожном перегоне Товарная — Обухово стало известно накануне около одиннадцати вечера. Установлено, что состав задел 75-летнего петербуржца, когда тот спускался с платформы в неположенном месте.

Задержка поездов из Петербурга в Самару составила 12 минут, а из Северной столицы в Москву — восемь минут.

Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.