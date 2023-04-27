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    Пенсионер скончался после того, как его задел поезд из Петербурга в Самару

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    Поезд из Петербурга в Самару наехал на пенсионера. Мужчина скончался от полученных травм. Об этом 27 апреля рассказали в транспортной полиции города.

    О происшествии на железнодорожном перегоне Товарная — Обухово стало известно накануне около одиннадцати вечера. Установлено, что состав задел 75-летнего петербуржца, когда тот спускался с платформы в неположенном месте.

    Задержка поездов из Петербурга в Самару составила 12 минут, а из Северной столицы в Москву — восемь минут.

    Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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