У лосихи в животе кто-то шевелится. Смотрите видео

Удивительные кадры удалось сделать в лесу Всеволожского района под Петербургом биологу Павлу Глазкову с помощью видеоловушки. Видео он публикует 27 апреля в своём канале «Каждой твари по паре».
«Будущая мать как по заказу подошла вплотную к видеоловушке и продемонстрировала, как внутри нее шевелится малыш, а возможно, и не один. До родов остались считанные дни», — пишет Глазков.
Роды у лосих в наших краях проходят, как правило, в апреле-мае. Чаще рождается один детёныш, реже два и один раз на тысячу — три. Лоси живут и на территории Петербурга. В прошлом году их насчитали 30 особей, а в Ленинградской области — около 24 тысяч.