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    У лосихи в животе кто-то шевелится. Смотрите видео

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    5 комментариев

    Удивительные кадры удалось сделать в лесу Всеволожского района под Петербургом биологу Павлу Глазкову с помощью видеоловушки. Видео он публикует 27 апреля в своём канале «Каждой твари по паре».

    «Будущая мать как по заказу подошла вплотную к видеоловушке и продемонстрировала, как внутри нее шевелится малыш, а возможно, и не один. До родов остались считанные дни», — пишет Глазков.

    Роды у лосих в наших краях проходят, как правило, в апреле-мае. Чаще рождается один детёныш, реже два и один раз на тысячу — три. Лоси живут и на территории Петербурга. В прошлом году их насчитали 30 особей, а в Ленинградской области — около 24 тысяч.

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    Комментарии 5

    Гость27 Апр 2023 в 15:06
    Лосёнок ?😁🙏
    +0−0
    Alex00027 Апр 2023 в 14:36
    Чужой?
    +0−0
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