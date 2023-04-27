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    Будущие элитные резиденции загорелись в центре Москвы. Огонь тушили на 100 «квадратах»

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    Крупный пожар прервал строительство жилого комплекса в районе Поклонной горы в Москве около полудня 27 апреля. Клубы дыма и пламя на крыше показала столичная прокуратура.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    Как сообщили в ведомстве, в обстоятельствах и причинах возгорания в строящемся здании на улице Братьев Фонченко разбираются. Проверку контролирует прокуратура.

    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
    Фото: Официальный канал прокуратуры г. Москвы
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    По данным МЧС, горела кровля дома. К приезду пожарных полыхали 70 квадратных метров. Распространение огня удалось остановить на ста квадратных метрах. В пресс-службе чрезвычайного ведомства MSK1.RU уточнили, что информации о пострадавших нет, пожар ликвидировали.

    Официальный канал прокуратуры г. Москвы

    У парка Победы на улице Братьев Фонченко возводят ЖК Victory Park. Застройщик обещает элитные семейные резиденции с террасами и патио в одном из престижных районов столицы.

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