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    Петербуржец получит от Минфина компенсацию за стресс от уголовного дела о сексуальном насилии

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    Калининский районный суд рассмотрел заявление местного жителя о возмещении вреда, причиненного уголовным преследованием. Подробности 27 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    В конце августа 2021 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Заявление написала невестка фигуранта. Тот, по ее словам, трогал внучку, где не надо. Подозреваемого не стали задерживать, а обвинение так и не предъявили. Спустя 10 месяцев уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Петербуржец получил право на реабилитацию.

    На суде мужчина рассказал, что за время предварительного расследования он испытывал стресс и сильное душевное волнение. Более того, с ним перестали общаться некоторые родственники и знакомые. Из-за этого он переживал, не спал ночами. В заявлении просил суд о материальной компенсации, об обязании СМИ опубликовать информацию о прекращении его уголовного преследования, а также о реабилитации.

    Суд взыскал с Министерства финансов РФ за счет казны РФ в пользу петербуржца 116 000 рублей. В остальной части требований суд отказал, уточнив, что заявитель сам может обратиться в СМИ.

    Как следует из материалов дела, у дедушки и внучки всё хорошо. Мать девочки, написавшая заявление, «добросовестно заблуждалась относительно наличия факта совершения преступления».

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