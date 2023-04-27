Петербуржец получит от Минфина компенсацию за стресс от уголовного дела о сексуальном насилии

Калининский районный суд рассмотрел заявление местного жителя о возмещении вреда, причиненного уголовным преследованием. Подробности 27 апреля сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
В конце августа 2021 года в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о насильственных действиях сексуального характера. Заявление написала невестка фигуранта. Тот, по ее словам, трогал внучку, где не надо. Подозреваемого не стали задерживать, а обвинение так и не предъявили. Спустя 10 месяцев уголовное дело было прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Петербуржец получил право на реабилитацию.
На суде мужчина рассказал, что за время предварительного расследования он испытывал стресс и сильное душевное волнение. Более того, с ним перестали общаться некоторые родственники и знакомые. Из-за этого он переживал, не спал ночами. В заявлении просил суд о материальной компенсации, об обязании СМИ опубликовать информацию о прекращении его уголовного преследования, а также о реабилитации.
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Как следует из материалов дела, у дедушки и внучки всё хорошо. Мать девочки, написавшая заявление, «добросовестно заблуждалась относительно наличия факта совершения преступления».