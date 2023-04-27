Как будут работать общественный транспорт и электрички в Петербурге на майских

Приближаются майские праздники с долгими выходными, на которые многие традиционно разъезжаются по дачам и шашлыкам. Комитет по транспорту Петербурга рассказывает, как в конце апреля — начале мая будут работать городской общественный транспорт и пригородные поезда.



Автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге 29 апреля и 6 мая будут работать по графику субботы, а 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — по графику воскресенья, сообщает 27 апреля пресс-служба ведомства. Подробные маршруты можно посмотреть на Портале общественного транспорта Петербурга.