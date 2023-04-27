Как будут работать общественный транспорт и электрички в Петербурге на майских

Приближаются майские праздники с долгими выходными, на которые многие традиционно разъезжаются по дачам и шашлыкам. Комитет по транспорту Петербурга рассказывает, как в конце апреля — начале мая будут работать городской общественный транспорт и пригородные поезда.
Автобусы, троллейбусы и трамваи в Петербурге 29 апреля и 6 мая будут работать по графику субботы, а 30 апреля, 1, 7, 8 и 9 мая — по графику воскресенья, сообщает 27 апреля пресс-служба ведомства. Подробные маршруты можно посмотреть на Портале общественного транспорта Петербурга.
Метро с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 8 мая будет работать по графику выходного дня, а 9 мая — как в будний день. Информацию о режимах работы станций можно найти на сайте метрополитена.
Электрички будут ходить по графику субботы 29 и 30 апреля, а также 6, 7 и 8 мая. По воскресному расписанию пригородные поезда будут работать 1 и 9 мая. Подробную информацию о расписании движения электричек можно получить на сайте АО «СЗППК».