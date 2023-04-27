    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Переменная облачность, Сильный дождь

    Ощущается как 7

    3 м/с, ю-з

    756мм

    79%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd81.63eur90.14

    ЗСД у Васильевского острова сузят на несколько дней

    609
    2 комментария

    Движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга ограничат в конце апреля — начале мая. Водителей потеснят строительные работы.

    С 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая на Центральном участке ЗСД по основному ходу в сторону южной развязки с КАД для движения будут доступны только две левые полосы, сообщает 27 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Ограничения связаны со строительством транспортной развязки ЗСД с улицей Шкиперский проток.

    Места работ будут обозначены специальными сигнальными средствами, знаками и информационными щитами. Водителей просят соблюдать предписания знаков и скоростной режим и выбирать оптимальный маршрут с учетом ситуации.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ПетербургЗСДОграничения движения транспорта
    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 2

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    2
    close