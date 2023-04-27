ЗСД у Васильевского острова сузят на несколько дней

Движение по Центральному участку Западного скоростного диаметра Петербурга ограничат в конце апреля — начале мая. Водителей потеснят строительные работы.
С 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая на Центральном участке ЗСД по основному ходу в сторону южной развязки с КАД для движения будут доступны только две левые полосы, сообщает 27 апреля пресс-служба «Магистрали северной столицы». Ограничения связаны со строительством транспортной развязки ЗСД с улицей Шкиперский проток.
Места работ будут обозначены специальными сигнальными средствами, знаками и информационными щитами. Водителей просят соблюдать предписания знаков и скоростной режим и выбирать оптимальный маршрут с учетом ситуации.