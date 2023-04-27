Глава медцентра «Калашников» рассказал о причинах гибели участников боевых действий

Более половины смертей в зоне спецоперации происходят не от жизнеугрожающих ран, а многие ампутации — из-за неправильного наложения жгута. Об этом рассказал глава учебного центра тактической медицины (УЦТМ) «Калашников» Артем Катулин, передает 27 апреля РИА Новости.

«Более 30 % ампутаций произведены из-за неправильного наложения жгута, более 50 % всех смертей произошли не от жизнеугрожающих ранений», — рассказал он.

Основными проблемами в сфере медобеспечения, по словам Катулина, остаются уровень подготовки по оказанию первой помощи и возможность быстро доставить раненых до госпиталей. Однако глава медцентра отметил, что эти проблемы решаются, уже видны позитивные изменения.